UE va înăspri regulile pentru serviciile cloud ale Microsoft și Amazon.

Uniunea Europeană intenționează să supună platformele cloud ale Microsoft Azure și Amazon Web Services unor reguli stricte, conform Legii piețelor digitale.

Regulatorii au anunțat concluziile preliminare ale anchetei, conform cărora ambele servicii americane sunt cei mai mari jucători pe piața UE, transmite delo.ua.

Comisia Europeană a menționat că cifra de afaceri, capacitatea operațională și investițiile Azure și AWS depășesc semnificativ performanțele concurenților. Comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera, a subliniat că importanța acestor servicii va crește, prin urmare Bruxelles-ul trebuie să asigure condiții egale pentru toți furnizorii de servicii cloud și să protejeze piața europeană.

Dacă Comisia Europeană va aproba oficial statutul de observatori digitali pentru aceste platforme, companiile vor fi obligate să respecte o serie de cerințe stricte:

Asigurarea compatibilității: Microsoft și Amazon trebuie să permită altor companii să integreze ușor aplicațiile lor cu serviciile cloud.

Simplificarea transferului de date: clienții ar putea avea posibilitatea de a schimba fără obstacole furnizorul de servicii cloud, fără restricții artificiale sau reținere forțată.

Eliminarea auto-promovării: corporațiilor le va fi interzis să promoveze propriile produse digitale conexe și programe bazate pe platformele lor cloud în detrimentul concurenților.

Ambele companii au criticat deja poziția Comisiei Europene și pot contesta aceste concluzii înainte de decizia finală. AWS a declarat că noile reguli amenință reducerea investițiilor și inovațiilor în Europa. În același timp, Microsoft și-a exprimat nemulțumirea că ancheta nu a vizat afacerea cloud a companiei Alphabet (Google Cloud și AI Gemini), ceea ce, în opinia lor, afectează concurența corectă.

Legea piețelor digitale a generat deja tensiuni semnificative între UE și SUA, provocând critici din partea președintelui american Donald Trump. Anterior, pentru încălcarea acestei legi, autoritățile europene au amendat companiile Apple și Meta cu 500, respectiv 200 de milioane de euro.