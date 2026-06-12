UE va înăspri procedura de suspendare a taxei pe carbon.

Aceasta ar putea contribui la creșterea încrederii în investițiile în tehnologii cu emisii reduse de carbon în bloc, transmite epravda.com.ua, citând reuters.com.

Miniștrii economiei din UE au susținut aceste planuri cu majoritate de voturi, deși țări precum Slovacia, România și Lituania s-au opus.

Taxa vamală pe carbon a UE prevede o taxă pentru emisiile generate de importul de bunuri, inclusiv îngrășăminte, oțel și ciment. Această primă politică de acest fel din lume urmărește protejarea sectoarelor europene de pierderea competitivității în fața bunurilor mai ieftine și mai poluante din străinătate.

Comisia Europeană a propus inițial ca, în viitor, bunurile să poată fi scutite de taxa pe carbon dacă apar circumstanțe „serioase și neprevăzute” care duc la creșterea prețurilor.

Unele guverne și companii au respins această abordare, susținând că aceasta creează incertitudine pentru investițiile cu emisii reduse de carbon, care sunt competitive doar dacă importurile poluante sunt taxate conform schemei UE.

În proiectul de acord al miniștrilor, consultat de Reuters, se precizează că Comisia poate propune suspendarea plății taxei pe carbon doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, în special dacă prețul bunului a crescut cu peste 50% în șase luni față de media ultimilor 10 ani.

Țările UE și legiuitorii vor negocia regulile finale. De asemenea, legiuitorii UE intenționează să reducă sau să elimine complet prevederea privind suspendarea.