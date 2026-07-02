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delo.ua logodelo
2 Iulie 2026, 18:00
1 008
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UE va elimina taxele vamale pentru produsele din Armenia

Blocul economic al Uniunii Europene a anunțat introducerea unor noi preferințe comerciale pentru Armenia, care permit scutirea de taxe vamale pentru până la 80% din exporturile sale către țările UE.

UE va elimina taxele vamale pentru produsele din Armenia.
UE va elimina taxele vamale pentru produsele din Armenia.

Acest pas are scopul de a reduce influența economică a Moscovei în regiune, transmite delo.ua.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a detaliat măsurile viitoare după întâlnirea cu premierul Armeniei, Nikol Pașinian, la Erevan. Decizia propusă urmează să fie aprobată oficial de Parlamentul European și de statele membre ale UE.

Regimul preferențial va acoperi fructele proaspete, legumele, plantele, precum și băuturile alcoolice și nealcoolice. Pe lângă eliminarea taxelor vamale, Uniunea Europeană va acorda Armeniei un pachet de sprijin financiar de 52 milioane de euro și va trimite experți specializați pentru a ajuta țara să-și adapteze și să-și extindă exporturile pe piața europeană.

Armenia a menținut mult timp legături economice și de securitate strânse cu Rusia. Totuși, după ce Nikol Pașinian a învins la începutul lunii iunie oponenții pro-ruși la alegerile parlamentare, țara s-a apropiat mai activ de Occident.

Ca răspuns la această schimbare politică a Armeniei, Moscova a intensificat presiunea economică, impunând restricții la importul produselor agricole armenești și florilor, precum și interzicând complet importul de pește, ceea ce a avut un impact sever asupra surselor cheie de venit ale țării.

Noul pachet de ajutor din partea UE are scopul de a atenua consecințele presiunii rusești asupra economiei armenești și de a redirecționa majoritatea fluxurilor comerciale de la Rusia spre Europa.

În paralel, în timpul vizitei în Azerbaidjan, Ursula von der Leyen a anunțat alocarea a 200 milioane de euro sub formă de granturi pentru dezvoltarea infrastructurii logistice din Caucazul de Sud. Această regiune este un coridor de transport important între Asia și Europa și unul dintre principalii furnizori de petrol pentru UE.

Sursă
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