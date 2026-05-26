UE va deschide centre de detenție pentru migranți în afara Europei.

Acestea vor trebui să includă persoanele cărora li s-a refuzat azilul în statele Uniunii Europene, dar care, din anumite motive, nu pot reveni în țara de origine sau să rămână în țara de tranzit, scrie politico.eu.

Potrivit Politico, care citează o scrisoare a guvernului Olandei adresată Parlamentului, inițiativa prevede, de asemenea, examinarea cererilor de azil în afara UE. Se așteaptă ca primele astfel de centre din afara UE să fie utilizate nu doar de Olanda, ci și de Grecia, Germania, Austria și Danemarca. Până acum nu s-a comunicat unde vor fi deschise aceste centre. În prezent, se poartă negocieri cu mai multe țări în acest sens.

În prezent, practica expulzării migranților cărora li s-a refuzat azilul către țări terțe este utilizată de Statele Unite, care au încheiat acorduri cu Costa Rica, Rwanda, Uganda și alte câteva state. Australia a creat anterior tabere pentru migranți în Nauru și i-a trimis, de asemenea, în Papua Noua Guinee. Italia are, din 2023, un acord cu Albania, pe teritoriul căreia funcționează centre pentru procesarea cererilor migranților care doresc să obțină azil în Italia.