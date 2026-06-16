UE va crea un sistem de protecție împotriva încălcării regulilor de către noile state membre.

Cu o astfel de declarație a venit comisarul european pentru extindere, Marta Kos, scrie rbc.ua, citând politico.eu.

Într-un interviu pentru Politico, în culisele reuniunii miniștrilor de externe de la Luxemburg, Kos a declarat că Comisia Europeană are deja idei pentru consolidarea sistemului – în special mecanisme de protecție și perioade de tranziție înainte de acordarea anumitor drepturi de membru.

„Dacă o nouă țară membră va respecta regulile – nu se va întâmpla nimic. Dacă nu – mecanismele de protecție vor funcționa strict. Exact un astfel de sistem construim”, a spus ea.

De ce a apărut această necesitate

Motivul a fost lecțiile din experiența Ungariei. În timpul premierului Orban, Budapesta a blocat sistematic consensul privind sancțiunile împotriva Rusiei și a întârziat sprijinul pentru Ucraina. UE a înghețat peste 10 miliarde de euro din fonduri din cauza încălcării angajamentelor democratice și judiciare. Exact un astfel de scenariu în bloc vor să evite.

Franța, Germania și Olanda insistă: orice extindere trebuie să fie însoțită de garanții pentru menținerea reformelor și protejarea echilibrului de putere în bloc.

Muntenegru ca test

Acordul de aderare a Muntenegrului – prima țară candidată care s-a apropiat de calitatea de membru după Croația din 2013 – va deveni model pentru viitoarele extinderi. În acesta vor fi stabilite pentru prima dată mecanisme care garantează respectarea regulilor la cinci, zece și cincisprezece ani după aderare.

Anterior, The Guardian a raportat că blocul ia în considerare posibilitatea de a limita temporar dreptul de veto al noilor membri pentru a exclude posibilitatea blocării deciziilor după extindere.