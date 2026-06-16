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rbc.ua logorbc
16 Iunie 2026, 10:27
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UE va crea un sistem de protecție împotriva încălcării regulilor de către noile state membre

Uniunea Europeană dezvoltă mecanisme pentru a preveni abandonarea reformelor sau blocarea deciziilor după aderarea noilor membri. Acest demers are loc în contextul începerii negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova.

UE va crea un sistem de protecție împotriva încălcării regulilor de către noile state membre.
UE va crea un sistem de protecție împotriva încălcării regulilor de către noile state membre.

Cu o astfel de declarație a venit comisarul european pentru extindere, Marta Kos, scrie rbc.ua, citând politico.eu.

Într-un interviu pentru Politico, în culisele reuniunii miniștrilor de externe de la Luxemburg, Kos a declarat că Comisia Europeană are deja idei pentru consolidarea sistemului – în special mecanisme de protecție și perioade de tranziție înainte de acordarea anumitor drepturi de membru.

„Dacă o nouă țară membră va respecta regulile – nu se va întâmpla nimic. Dacă nu – mecanismele de protecție vor funcționa strict. Exact un astfel de sistem construim”, a spus ea.

De ce a apărut această necesitate

Motivul a fost lecțiile din experiența Ungariei. În timpul premierului Orban, Budapesta a blocat sistematic consensul privind sancțiunile împotriva Rusiei și a întârziat sprijinul pentru Ucraina. UE a înghețat peste 10 miliarde de euro din fonduri din cauza încălcării angajamentelor democratice și judiciare. Exact un astfel de scenariu în bloc vor să evite.

Franța, Germania și Olanda insistă: orice extindere trebuie să fie însoțită de garanții pentru menținerea reformelor și protejarea echilibrului de putere în bloc.

Muntenegru ca test

Acordul de aderare a Muntenegrului – prima țară candidată care s-a apropiat de calitatea de membru după Croația din 2013 – va deveni model pentru viitoarele extinderi. În acesta vor fi stabilite pentru prima dată mecanisme care garantează respectarea regulilor la cinci, zece și cincisprezece ani după aderare.

Anterior, The Guardian a raportat că blocul ia în considerare posibilitatea de a limita temporar dreptul de veto al noilor membri pentru a exclude posibilitatea blocării deciziilor după extindere.

Sursă
rbc.ua logorbc
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