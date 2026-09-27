UE va aloca peste 700 de milioane de euro pentru ajutor umanitar în întreaga lume.

Uniunea Europeană va aloca încă 710 milioane de euro pentru ajutor umanitar destinat persoanelor afectate de conflicte, dezastre naturale și alte crize.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (Ursula von der Leyen), a anunțat acest lucru sâmbătă, 26 septembrie, într-un mesaj video adresat participanților la festivalul Global Citizen Festival din New York, ulterior anulat din cauza vremii nefavorabile, transmite dw.com.

Potrivit acesteia, la distribuirea ajutorului umanitar o atenție deosebită va fi acordată Africii, precum și persoanelor strămutate forțat și comunităților care le găzduiesc. În special, circa 380 de milioane de euro vor fi direcționate către măsuri legate de migrație în țările africane de la sud de Sahara. Printre acestea se numără sprijinirea celor mai vulnerabile grupuri de migranți, precum și revenirea lor în țara de origine și reintegrarea lor.

252 de milioane de euro vor fi alocate pentru acordarea de ajutor de urgență în legătură cu conflictele armate active, strămutarea forțată a populației, epidemiile și calamitățile naturale. Din această sumă, 97 de milioane vor fi direcționate către țările Africii de la sud de Sahara, 103 milioane de euro - către teritoriile palestiniene și Liban, iar alte 52 de milioane de euro - către Ucraina, inclusiv pentru pregătirea pentru iarnă.

Sume mai mici sunt prevăzute pentru regiunea Marilor Lacuri Africane, precum și pentru combaterea focarului de febră Ebola din estul Republicii Democrate Congo.

UE a alocat deja 248 de milioane de euro pentru Ucraina și Republica Moldova

În 2026, Uniunea Europeană a prevăzut în buget circa 1,9 miliarde de euro pentru ajutor umanitar în întreaga lume. Cele mai mari cheltuieli sunt de 557 de milioane de euro pentru sprijinirea țărilor Africii de la sud de Sahara și de 463 de milioane pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, reiese din datele Comisiei Europene.

Pentru ajutorul umanitar destinat Ucrainei în 2026, UE a prevăzut inițial 145 de milioane de euro. Totuși, în ultimele luni, volumul ajutorului umanitar pentru Ucraina și Republica Moldova a fost majorat la 248 de milioane.

Aceste fonduri sunt direcționate pentru achiziționarea de alimente, asistență medicală, reconstrucția locuințelor, plăți în numerar, precum și pregătirea pentru iarnă. De la începutul războiului pe scară largă declanșat de autoritățile Rusiei, Comisia Europeană a alocat Ucrainei peste 1,4 miliarde de euro pentru programe de ajutor umanitar.