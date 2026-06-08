UE va aloca încă 5 milioane de euro pentru combaterea Ebola în Republica Democrată Congo.

Despre aceasta a declarat comisarul european pentru gestionarea situațiilor de criză, Hadja Labib, în timpul vizitei în regiune, transmite euronews.com.

Vorbind după sosirea pe aeroportul din Bunia, în provincia Ituri, un nod logistic cheie pentru răspunsul la focarul de Ebola, Labib a anunțat că aceste fonduri vor fi alocate pentru crearea de centre regionale de diagnostic în provinciile cele mai afectate de focar.

Declarația a fost făcută pe fondul în care epidemia de Ebola continuă să se extindă în Africa Centrală. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, au fost confirmate aproape 500 de cazuri; OMS a declarat situația drept o urgență de sănătate publică de interes internațional.

„Uniunea Europeană tratează această situație de urgență foarte serios”, a spus Labib. „De îndată ce focarul a început, am acționat imediat și am fost rapid la fața locului pentru a ne intensifica sprijinul, iar acest angajament continuă și acum”.

Potrivit comisarului european, noile fonduri vor ajuta la asigurarea unor teste mai rapide și mai sigure în zonele afectate de virus, ceea ce va permite autorităților sanitare să identifice și să izoleze mai prompt persoanele infectate.

În ultima actualizare de sâmbătă, OMS a raportat 452 de cazuri confirmate și 82 de decese în Republica Democrată Congo, unde focarul a fost declarat oficial acum trei săptămâni. Experții în sănătate avertizează că, dacă nu va fi controlat, acest focar ar putea deveni unul dintre cele mai mari din istorie.

Ultimul focar este deja a 17-a epidemie de Ebola înregistrată în această regiune, ceea ce subliniază amenințarea persistentă a bolii în estul Congo, unde conflictele, deplasările populației și sistemul de sănătate fragil complică eforturile de prevenire a răspândirii.

Labib a remarcat că semnale de alarmă erau vizibile încă în timpul vizitei sale anterioare în regiune, la începutul anului.

„Când am fost aici acum patru luni, se vedea că toate condițiile erau îndeplinite: condiții sanitare precare, sistem de sănătate în colaps, populație epuizată și oameni forțați constant să-și părăsească casele din cauza luptelor. Toate acestea creează un teren propice pentru reapariția unei astfel de epidemii”, a spus ea.

Uniunea Europeană a alocat deja 84 de milioane de euro pentru răspunsul la această criză și a mobilizat ajutor umanitar pentru a sprijini autoritățile locale și organizațiile medicale internaționale.

În cadrul recentului pod aerian umanitar, UNICEF a livrat aproape 100 de tone de echipamente de urgență, inclusiv medicamente, corturi și echipamente de protecție personală, în estul Republicii Democrate Congo.

Labib a anunțat că în săptămânile următoare sunt planificate încă cinci zboruri umanitare către Bunia, prin intermediul ajutorului UE.

„Virusul nu recunoaște granițe”

Focarul se desfășoară pe fondul instabilității continue din estul Congo, unde violențele implicând grupări armate au forțat mulți oameni să-și părăsească locuințele și au perturbat accesul la asistență medicală.

În timpul vizitei, Labib a făcut apel către toate părțile implicate în conflict să respecte dreptul internațional umanitar și să asigure accesul sigur al lucrătorilor umanitari către comunitățile afectate.

„Respectarea dreptului umanitar înseamnă respectarea vieții”, a spus ea. „Chiar și în timpul războiului există reguli care trebuie respectate”.

Ea a avertizat că bolile infecțioase nu țin cont de liniile frontului, adăugând că „virusul nu ține cont nici de granițe, nici de conflictele umane și ucide chiar mai repede decât gloanțele”.

Îngrijorările privind răspândirea bolii în regiune au crescut după ce au fost depistate cazuri în Uganda vecină. Luni, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a vizitat țara, unde autoritățile au raportat 19 cazuri de infectare și două decese legate de focar.

Potrivit lui Tedros, controalele la frontieră au ajutat la identificarea călătorilor infectați care sosesc din Republica Democrată Congo. De asemenea, el a apreciat sistemul de supraveghere, testare și gestionare a pacienților din Uganda, care contribuie la limitarea răspândirii virusului.