28 Mai 2026, 18:36
UE trimite un medicament experimental împotriva hantavirusului în trei țări
Primele loturi ale medicamentului antiviral experimental pentru tratamentul hantavirusului au fost trimise în Franța, Spania și Olanda.
Despre aceasta a anunțat joi, 28 mai, Comisia Europeană, transmite eurointegration.com.ua.
În absența unui tratament specific pentru hantavirus, Agenția Europeană a Medicamentului a desemnat medicamentul favipiravir drept cel mai probabil candidat pentru utilizare în cadrul studiilor clinice.
De menționat că compania japoneză Fujifilm Pharmaceuticals a donat 1.400 de tablete de favipiravir, solicitate de Franța, Spania și Olanda.
De acum înainte, Uniunea Europeană începe procedurile de achiziții de urgență pentru a asigura doze suplimentare în cazul confirmării unor noi cazuri de infecție cu hantavirus în săptămânile următoare.