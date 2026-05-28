UE trimite un medicament experimental împotriva hantavirusului în trei țări.

Despre aceasta a anunțat joi, 28 mai, Comisia Europeană, transmite eurointegration.com.ua.

În absența unui tratament specific pentru hantavirus, Agenția Europeană a Medicamentului a desemnat medicamentul favipiravir drept cel mai probabil candidat pentru utilizare în cadrul studiilor clinice.

De menționat că compania japoneză Fujifilm Pharmaceuticals a donat 1.400 de tablete de favipiravir, solicitate de Franța, Spania și Olanda.

De acum înainte, Uniunea Europeană începe procedurile de achiziții de urgență pentru a asigura doze suplimentare în cazul confirmării unor noi cazuri de infecție cu hantavirus în săptămânile următoare.