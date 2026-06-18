UE stabilește contacte discrete cu Kremlinul.

Consilierul președintelui Consiliului European a discutat de două ori cu un reprezentant al Kremlinului pentru a pregăti terenul pentru viitoarele negocieri, informează Bloomberg. Nu se precizează când au avut loc aceste discuții.

Uniunea Europeană face pași pentru a atrage Moscova la discuții privind posibilitatea încetării războiului din Ucraina. Potrivit informațiilor Bloomberg din surse informate, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a contactat neoficial Kremlinul. Între consilierul său și un înalt oficial rus apropiat președintelui Vladimir Putin au avut loc de două ori convorbiri telefonice cu scopul de a pregăti terenul pentru discuții mai concrete în viitor, a declarat unul dintre interlocutorii agenției, transmite dw.com.

Nici purtătoarea de cuvânt oficială a lui Costa, nici purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu au comentat situația la solicitarea agenției. Nu se precizează în publicație când au avut loc contactele și cine anume a participat la ele.

La începutul lunii mai, anunțând pregătirea conducerii Uniunii Europene pentru posibile negocieri cu Rusia, Costa a menționat că poartă discuții cu liderii țărilor membre UE „pentru a stabili cum ne organizăm cel mai bine și ce anume trebuie să discutăm cu Rusia, când va veni momentul potrivit”. Președintele Consiliului European a exprimat atunci opinia că există „potențial” pentru negocieri cu Putin.

Bloomberg mai notează că strategia de implicare a lui Putin în negocieri de pace a fost discutată independent și în acord cu președintele ucrainean Vladimir Zelenski de către cele trei mari economii europene – Germania, Franța și Regatul Unit. În special, se subliniază că, din perspectiva reprezentanților UE, având în vedere dificultățile în avansarea armatei ruse pe front, intensificarea loviturilor ucrainene pe teritoriul rus și creșterea costurilor economice, este posibil să se așeze rușii la masa negocierilor.