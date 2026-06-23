UE pregătește o reformă a băncilor pentru începutul anului 2027, menită să atragă miliarde de investiții.

Comisia Europeană pregătește pentru primul trimestru al anului 2027 reforme menite să elimine barierele dintre piețele bancare ale țărilor UE, să întărească finanțarea afacerilor și să reducă dependența de băncile străine.

Uniunea Europeană intenționează să prezinte noi inițiative legislative pentru reformarea sectorului bancar. Scopul acestora este eliminarea barierelor financiare în interiorul blocului și reducerea dependenței acestuia de băncile străine în ceea ce privește finanțarea critică, se arată într-un proiect de raport al Comisiei Europene, transmite euronews.com.

Documentul, care urmează să fie prezentat pe 15 iulie, pune bazele unei reforme mai ample a sistemului bancar, planificată pentru 2027.

„Piața bancară a UE rămâne fragmentată și, în anumite segmente, a devenit excesiv de complexă”, se menționează în raport. Ca urmare, precizează documentul, „gospodăriile și întreprinderile plătesc pentru credite mai mult decât ar trebui”.

Operațiunile bancare internaționale în interiorul UE sunt încă mult mai puțin dezvoltate decât în Statele Unite, în ciuda eforturilor îndelungate de integrare a piețelor.

Reformele sunt propuse pe fondul nevoilor crescânde de investiții ale Europei. Un studiu al companiei de consultanță Oliver Wyman, realizat în iunie la comanda Federației Europene a Băncilor, estimează o nevoie suplimentară de investiții a blocului de 1,4 trilioane de euro pe an – față de 800 de miliarde de euro menționate în raportul lui Mario Draghi privind competitivitatea, publicat în 2024.

Potrivit proiectului de raport al Comisiei Europene, băncile mai eficiente vor putea asigura mai bine finanțarea sectoarelor critice.

Documentul subliniază importanța reducerii dependenței blocului de băncile cu sediul în afara UE. Se afirmă că „sectorul bancar al UE este capabil să joace un rol cheie în finanțarea economiei Uniunii, inclusiv a priorităților sale strategice – apărare, precum și tranzițiile digitală și verde”.

În document sunt evidențiate trei sarcini principale pentru creșterea competitivității sectorului bancar: finalizarea formării unei piețe unice pentru bănci, implementarea standardelor internaționale pentru industria bancară a UE și simplificarea unor aspecte „excesiv de complexe și împovărătoare” ale sectorului, se arată în raport.

Raportul conține propuneri pentru facilitarea operațiunilor bancare transfrontaliere – în special pentru o circulație mai liberă a capitalului și lichidității între statele membre și pentru îmbunătățirea mecanismelor de rezolvare a falimentelor bancare.

Paralel cu reforma și integrarea continuă a sectorului bancar, documentul stipulează că orice modificări trebuie să fie însoțite de aprofundarea integrării piețelor europene de capital.

Negocierile privind reforma piețelor de capital continuă la Bruxelles. Blocul speră să ajungă la un acord până la sfârșitul anului.