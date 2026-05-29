UE pregătește măsuri de urgență în cazul unui deficit de semiconductori

Uniunea Europeană se pregătește pentru o posibilă intervenție pe scară largă în lanțurile europene de aprovizionare cu semiconductori în timpul deficitului acestora.

Totodată, producătorilor de cipuri cor fi obligați să rezilieze sau să modifice condițiile contractelor în vigoare.

Documentul, intitulat Chips Act („Legea cipurilor”), prevede o extindere fără precedent a puterilor Comisiei Europene pentru control direct asupra industriei, scrie ft.com.

În cazul unei crize care amenință aprovizionarea cu arme, produse medicale și infrastructură digitală, Bruxelles-ul va putea obliga fabricile să acorde prioritate comenzilor pentru produse critice pentru UE, să amendeze cu până la 300.000 de euro companiile care ascund date despre capacitățile lanțurilor lor de aprovizionare și să introducă un mecanism de achiziții comune.

Elaborarea acestor măsuri este determinată de îngrijorările tot mai mari ale UE de a nu deveni victimă a constrângerilor economice din cauza conflictului dintre Washington și Beijing. Escaladarea amenință Europa cu deficit de componente pentru industria auto, smartphone-uri și centre de date AI, notează FT.

