UE este convocată la un summit de urgență din cauza valului de căldură din Europa.

Partidul European „Verzii” a cerut convocarea unui summit de urgență al șefilor de stat și de guvern ai Uniunii Europene din cauza valului de căldură anormal care a cuprins o mare parte a continentului.

Potrivit reprezentanților partidului, liderii UE trebuie să discute urgent întărirea protecției populației împotriva temperaturilor extreme și consolidarea politicii climatice a blocului, scrie rbc.ua, citând politico.eu.

În această săptămână, țările Europei de Vest s-au confruntat cu o căldură record. În mai multe state, temperatura aerului s-a apropiat de pragul de 40 de grade sau chiar l-a depășit.

O preocupare deosebită o reprezintă temperaturile ridicate pe timpul nopții, care cresc riscurile pentru sănătatea oamenilor. Potrivit prognozelor meteorologilor, valul de căldură se va deplasa în următoarele zile spre estul Europei, în special către Polonia.

Căldura ca urmare a schimbărilor climatice

„Verzii” au subliniat că fenomenele meteorologice extreme devin tot mai frecvente și intense din cauza schimbărilor climatice. În același timp, partidul a criticat ultimele măsuri ale UE de slăbire a unor elemente ale Pactului Verde European, menite să susțină competitivitatea economiei.

În contextul căldurii, în diverse țări europene se înregistrează deja consecințe serioase. În Franța, din cauza temperaturilor ridicate au fost închise mii de școli, iar în Italia și Spania se raportează victime cauzate de căldură. Condițiile meteorologice afectează funcționarea transportului și a infrastructurii energetice.

Este de menționat că următorul summit al Consiliului European a avut loc la Bruxelles în perioada 18-19 iunie. Problemele legate de căldura extremă și adaptarea la schimbările climatice nu au fost printre principalele puncte de pe agenda întâlnirii.