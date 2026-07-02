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2 Iulie 2026, 10:52
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UE discută simplificarea regimului de vize cu Turcia

UE discută cu Turcia despre o nouă liberalizare a regimului de vize. Subiectul a fost abordat în timpul vizitei șefei diplomației europene, Kaja Kallas, la Ankara.

UE discută simplificarea regimului de vize cu Turcia
UE discută simplificarea regimului de vize cu Turcia

Despre aceasta raportează Politico.

Potrivit publicației, în negocierile cu ministrul de externe al Turciei, Hakan Fidan, au participat și comisarii europeni pentru extindere și pentru afaceri interne și migrație, Marta Kos și Magnus Brunner.

Ministerul de Externe turc a declarat anterior că aderarea la UE rămâne un obiectiv strategic pentru țară. În prezent, nouă țări au statut de candidat. Pe lângă Turcia, acestea sunt Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Ucraina, Moldova și Georgia.

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