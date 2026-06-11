UE discută o reformă radicală a serviciului său diplomatic condus de Kallas.

Despre aceasta a relatat publicația Financial Times, scrie „Europa Liberă”.

Parisul, Berlinul și alte capitale analizează opțiuni care prevăd limitarea atribuțiilor șefei diplomației UE, Kaja Kallas, și a Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), precum și revenirea acestora către Comisia Europeană și statele membre, potrivit a cinci oficiali de rang înalt familiarizați cu negocierile.

„Este evident că (SEAE) nu funcționează așa cum ar trebui în lumea modernă. Este nefuncțională. Problema este structurală, prin urmare structura trebuie reconstruită”, a declarat unul dintre oficiali.

Propunerea detaliată de reformă este prezentată într-o evaluare a guvernului francez și a fost pusă la dispoziția altor state membre. Una dintre ideile propuse de Paris este limitarea autonomiei șefei diplomației și slăbirea controlului acesteia asupra rețelei de peste 140 de reprezentanțe pe care SEAE le conduce în țări din întreaga lume.

„Capitalele sunt iritate și vor să avem o modalitate eficientă de a acționa extern ca un front unit. Există un risc real ca (Serviciul European de Acțiune Externă) să se destrame”, a spus un alt oficial.

Susținătorii restructurării serviciului diplomatic consideră că reforma este posibilă fără modificarea Tratatului UE, care prevede că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să „asiste” șeful diplomației în condițiile agreate de statele membre încă din 2010. Orice modificare a acestor condiții va necesita unanimitatea celor 27 de state membre UE.

Mai multe țări au declarat în privat că există prea multe suprapuneri și lipsă de coordonare între SEAE, ministerele naționale de externe și direcțiile pentru afaceri externe ale Comisiei Europene și Consiliului UE, au remarcat oficialii.

Aceste îngrijorări s-au accentuat din cauza faptului că Kaja Kallas și-a exprimat propriile opinii pe subiecte precum relațiile dintre UE și China și a făcut propuneri care nu au fost încă aprobate de capitale.

În același timp, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, se află într-o luptă pentru leadership în domeniul politicii externe și al securității. Von der Leyen a luat în considerare, în special, posibilitatea creării unei unități de schimb de informații de intelligence, similară celei deja existente în cadrul SEAE. Kaja Kallas se opune acestei idei.

Trei oficiali au menționat că reforma SEAE ar putea fi influențată și de discuțiile actuale privind următorul buget comun al blocului, unde multe state membre cer economii și optimizarea proceselor la Bruxelles.

Transferul atribuțiilor SEAE către direcțiile din cadrul Comisiei și Consiliului ar putea economisi fonduri prin reducerea posturilor, au remarcat oficialii. De exemplu, întocmirea listelor de sancțiuni și propunerilor pentru misiuni militare ar putea fi transferată Consiliului, în timp ce activitatea diplomatică zilnică ar fi gestionată de Comisie.

Doi oficiali au subliniat că ideile privind reformarea serviciului extern al UE sunt luate în considerare și în elaborarea noii strategii de securitate, pe care Comisia intenționează să o publice în această vară.

Potrivit oficialilor, evaluarea preliminară a Franței privind posibilele măsuri este discutată la nivel înalt între guvernele țărilor UE și reprezintă una dintre multiplele opțiuni pentru viitorul Serviciului European de Acțiune Externă. Parisul a subliniat clar că toate opțiunile au avantaje și dezavantaje.

Ministerul Afacerilor Externe al Franței a făcut referire la declarațiile ministrului Jean-Noël Barrot din martie, care a spus că UE are nevoie de un serviciu diplomatic mai puternic, care „să funcționeze în strânsă coordonare cu statele membre și să asigure respectarea competențelor specifice ale fiecărei instituții, în special în viitoarea strategie europeană de securitate”.

La întrebarea Financial Times despre aceste propuneri, un oficial german a răspuns: „Într-o lume în schimbare, este evident că avem nevoie de o UE mai puternică și de un aparat extern al UE mai puternic. De aceea, de la înființarea Serviciului European de Acțiune Externă, am căutat și continuăm să căutăm să îmbunătățim procesele noastre decizionale și să consolidăm politica noastră externă comună”.

Reamintim că șefa diplomației UE, Kaja Kallas, s-a confruntat cu critici în primele luni de activitate – i s-a reproșat exprimarea unor poziții prea agresive împotriva Rusiei și confruntarea cu administrația Donald Trump.

Publicația Politico a scris despre relațiile tensionate dintre principala diplomat a UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Potrivit unor surse, Kallas o numește în culise pe von der Leyen „dictatoare” și se plânge de limitarea atribuțiilor sale.