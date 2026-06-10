UE avertizează asupra noilor norme de temperatură după recordurile de căldură din luna mai.

Despre acest lucru relatează Euronews cu referire la „Adevărul European”.

Potrivit Copernicus, luna trecută a fost a doua cea mai caldă lună mai din întreaga istorie a observațiilor la nivel mondial, iar Regatul Unit, Franța, Irlanda și Portugalia au doborât propriile recorduri de temperatură. Acest lucru a fost cauzat de un „dom” de aer cald din Africa de Nord, care a ridicat temperatura semnificativ peste normă în toată Europa de Vest.

„Această lună s-a remarcat printr-o tranziție rapidă de la o vreme mult mai rece decât media, la unul dintre cele mai puternice valuri de căldură vreodată înregistrate la începutul anului în Europa de Vest”, se arată în raport.

„Valul de căldură neobișnuit de timpuriu și intens arată cât de repede fenomenele climatice extreme devin noua normalitate, și nu o excepție”, a declarat Samantha Burgess, director strategic pentru probleme climatice la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).

Anul acesta, temperaturile din luna mai au atins între 35 și 40 de grade Celsius în marea parte a Europei.

Potrivit Copernicus, la nivel mondial, temperatura medie a aerului la suprafață a ajuns la 15,81°C, fiind depășită doar de valorile din mai 2024.

Temperatura medie a suprafeței mării a fost, de asemenea, a doua cea mai ridicată din întreaga istorie a observațiilor, fiind depășită doar de luna mai 2024.

Aceste schimbări sunt legate de fenomenul El Niño – o oscilație extremă a temperaturii stratului superficial al apei în zona ecuatorială a Oceanului Pacific.

Ultimul fenomen El Niño a contribuit la faptul că anul 2023 a fost al doilea cel mai cald an din întreaga istorie a observațiilor, iar 2024 – cel mai cald an din istorie.