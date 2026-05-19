Point.md logo
19 Mai 2026, 23:59
UE a ridicat sancțiunile împotriva Ministerului Apărării și Ministerului Afacerilor Interne din Siria

Uniunea Europeană a exclus din lista sancțiunilor mai multe structuri cheie ale statului și forțelor de securitate din Siria.

Decizia corespunzătoare a fost publicată în jurnalul oficial al UE, transmite reuters.com.

Nu mai sunt supuse restricțiilor Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne din Siria, precum și Direcția de Securitate Politică, Direcția Principală de Informații, Informațiile Militare și Direcția de Informații a Forțelor Aeriene. De asemenea, sancțiunile au fost ridicate de pe Institutul Superior de Științe Aplicate și Tehnologii.

Totodată, Bruxelles-ul a menținut în vigoare celelalte măsuri restrictive împotriva Siriei. În document se menționează că, după revizuirea regimului actual de sancțiuni, Uniunea Europeană a decis să îl prelungească cu încă un an, până la 1 iunie 2027.

Sancțiunile UE împotriva Siriei sunt în vigoare din 2011 și includ restricții privind oficiali sirieni, organizații și anumite sectoare ale economiei. În decembrie 2024, în Siria a avut loc o schimbare de putere, regimul lui Bashar al-Assad a căzut. Președinte a devenit Ahmed Al Sharaa. Acesta a condus una dintre grupările radicale care, din 2011, s-au luptat cu armata Siriei și s-au aflat în opoziție față de ISIS.

Sursă
