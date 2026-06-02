UE a renunțat la interzicerea totală a petrolului din Rusia în cel de-al 21-lea pachet de sancțiuni.

Despre acest lucru informează Politico, citând diplomați ai UE.

La pregătirea noului pachet de restricții, atenția principală este acordată ajustării mecanismului actual de plafonare a prețului petrolului rusesc. În special, țările UE discută posibilitatea menținerii nivelului actual al plafonului de preț pentru petrol. Totodată, propunerile de interzicere totală a combustibilului rusesc și a serviciilor maritime nu au susținere suficientă în rândul statelor europene, se menționează în publicație.

În 2023, UE a introdus un mecanism care garantează că la fiecare șase luni prețul maxim pentru petrolul rusesc marca Urals este stabilit automat cu 15% sub media pieței. Limita actuală urmează să fie revizuită mai târziu, în vară. Restricțiile interzic companiilor europene să ofere servicii precum asigurarea și transportul petrolului al cărui preț depășește pragul stabilit.

Agenția Bloomberg a raportat la sfârșitul lunii mai că UE ia în considerare posibilitatea de a îngheța temporar plafonul pentru petrolul rusesc, pe fondul creșterii prețurilor mondiale din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. Plafonul actual este de 44,10 dolari pe baril. Totuși, din cauza creșterii cotațiilor petrolului, legată, în special, de închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, următoarea revizuire ar putea duce la majorarea plafonului până la 65 de dolari pe baril.