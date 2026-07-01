UE a redus aproape la jumătate cota pentru importul de oțel fără taxe vamale.

În Uniunea Europeană au intrat în vigoare noi restricții privind importul de oțel: volumul importului fără taxe vamale a fost redus cu 47%. Importul de produse din oțel peste cotă va fi supus unei taxe vamale de 50%.

Pentru a proteja industria europeană de oțel, Uniunea Europeană a înăsprit regulile de import. Începând de miercuri, 1 iulie, volumul importurilor fără taxe vamale este limitat la 18,3 milioane de tone pe an, cu aproximativ 47% mai puțin decât înainte. Orice import de oțel care depășește aceste limite va fi taxat cu o taxă vamală de 50%, dublu față de nivelul anterior, scrie dw.com.

Astfel, se urmărește prevenirea importului masiv de oțel ieftin. Cea mai mare industrie siderurgică din UE este Germania. Noile reguli stabilesc cote pentru importul fără taxe vamale de oțel din anumite țări terțe. Cotele neutilizate pot fi transferate în trimestrele următoare.

China produce jumătate din oțelul mondial

Potrivit Asociației Mondiale a Producătorilor de Oțel (Worldsteel), în 2025 China a produs aproximativ 961 milioane de tone de oțel, reprezentând mai mult de jumătate din producția mondială. În comparație, Germania a produs aproximativ 34 milioane de tone.

Uniunea Europeană acuză în special China de utilizarea incorectă a sprijinului de stat pentru industria sa siderurgică, ceea ce duce la un surplus de oțel pe piața mondială.