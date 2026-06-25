UE a prelungit sancțiunile economice împotriva Rusiei cu încă un an.

La 25 iunie, Consiliul UE a prelungit cu încă 12 luni, până la 31 iulie 2027, aplicarea măsurilor restrictive ale UE ca răspuns la acțiunile continue ale Federației Ruse, care vizează destabilizarea situației din Ucraina.

Această decizie a fost luată în urma reuniunii Consiliului European din 18–19 iunie 2026, în cadrul căreia liderii UE au convenit să prelungească cu doisprezece luni sancțiunile economice împotriva Rusiei, transmite eurointegration.com.ua.

Aceste măsuri economice, introduse pentru prima dată în 2014, au fost semnificativ extinse din februarie 2022 ca răspuns la agresiunea militară nejustificată, nefondată și ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei.

Măsurile în vigoare vizează sectoare-cheie precum comerțul, finanțele, energia și tehnologiile cu dublă utilizare. Acestea prevăd interzicerea importului sau transportului maritim în UE al țițeiului și unor produse petroliere din Rusia, restricții asupra tranzacțiilor cu anumite instituții financiare și furnizori de servicii cripto din Rusia și din țări terțe, precum și suspendarea activității și a licențelor în UE pentru mai multe instituții media de dezinformare susținute de Kremlin. Totodată, unele măsuri permit Uniunii Europene să combată eludarea sancțiunilor.