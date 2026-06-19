UE a prelungit pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu un an, Acest lucru s-a întâmplat la summitul Uniunii Europene de la Bruxelles.

Anterior, țările UE prelungeau sancțiunile împotriva Rusiei pentru războiul său agresiv din Ucraina cu câte șase luni. Extinderea duratei a fost posibilă datorită lipsei unui veto din partea Ungariei.

Anterior, Viktor Orban a blocat în mod consecvent o astfel de inițiativă, iar noul premier maghiar, Peter Magyar, care a preluat funcția în mai, a susținut prelungirea sancțiunilor pentru încă un an, scrie dw.com.

Declarația privind războiul Rusiei împotriva Ucrainei, adoptată la același summit, a fost susținută de toate cele 27 de state membre ale UE – pentru prima dată din decembrie 2024. De data aceasta, Orban nu s-a opus acordului documentului. În document se menționează că UE intenționează să „intensifice și mai mult presiunea asupra Rusiei și să continue slăbirea economiei militare ruse”, pentru ca Moscova să „intru în negocieri de pace substanțiale”.

Conținutul și data adoptării celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni europene împotriva Rusiei nu sunt încă cunoscute. Mass-media a raportat că acesta ar putea include interzicerea intrării în UE a militarilor ruși implicați în războiul din Ucraina și sancțiuni împotriva patriarhului Kiril. Se așteaptă ca aprobarea formală a proiectului de lege corespunzător de către Consiliul UE să aibă loc în săptămânile următoare.