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focus.ua logofocus
17 Iunie 2026, 07:09
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UE a încheiat problema compensațiilor pentru întârzierea zborurilor aeriene

27 de state membre ale Uniunii Europene au decis să păstreze pragul actual de trei ore pentru compensațiile pe care companiile aeriene trebuie să le plătească pasagerilor în cazul întârzierilor zborurilor.

UE a încheiat problema compensațiilor pentru întârzierea zborurilor aeriene.
UE a încheiat problema compensațiilor pentru întârzierea zborurilor aeriene.

Acesta va intra în vigoare în următorul set de reguli UE privind drepturile pasagerilor companiilor aeriene și a fost aprobat după o lungă perioadă de discuții, scrie focus.ua, citând reuters.com.

Comisia Europeană a propus încă de acum 10 ani să reducă sumele la care au dreptul pasagerii.

Conform regulilor în vigoare din 2004, pasagerii zborurilor întârziate cu mai mult de trei ore pot solicita o compensație între 250 și 600 de euro, în funcție de durata zborului.

Comisia a propus să crească pragul de compensare la patru ore, iar statele membre au dorit să limiteze suma la 500 de euro. Totuși, după dezbateri, țările UE și Parlamentul European au ajuns în cele din urmă la un acord de a păstra status quo-ul actual.

În ceea ce privește taxele unor companii aeriene pentru bagajul de mână, acum va fi permis ca acestea să perceapă taxe pentru gențile mai voluminoase, cu condiția să permită transportul gratuit al genților mici și să includă taxele pentru bagajul de mână în prețul de bază al biletului, oferind posibilitatea unor reduceri pentru consumatorii care renunță la acest serviciu.

Aceste taxe au fost puternic criticate de asociațiile pentru protecția consumatorilor din întreaga UE, ceea ce a generat o luptă politică în 2024, când Ministerul pentru Drepturile Consumatorilor din Spania a amendat companiile aeriene low-cost cu 179 de milioane de euro pentru aceste taxe. La rândul lor, transportatorii contestă această amendă.

Țările au păstrat, de asemenea, regulile care permit unui adult însoțitor să stea lângă copil fără costuri suplimentare și obligă companiile aeriene să ofere mai multe servicii în cazul conexiunilor ratate.

O altă noutate este interzicerea companiilor aeriene de a obliga pasagerii să descarce o aplicație mobilă pentru a obține cartea de îmbarcare. O astfel de practică a fost introdusă în noiembrie anul trecut de Ryanair.

Sursă
focus.ua logofocus
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