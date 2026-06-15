UE a impus sancțiuni împotriva structurilor de navigație ale LUKOIL și Gazpromneft

Documentul a fost publicat în baza electronică de pe site-ul UE, transmite kommersant.ru.

„Gazpromneft Shipping” este armatorul și operatorul tancurilor arctice, al vaselor de spargere a gheții și al navei de alimentare cu combustibil ale „Gazpromneft”. Se ocupă cu transportul materiilor prime hidrocarburice și al produselor petroliere. Navele companiei „practică transporturi neregulate și asociate cu un risc ridicat”, se arată în document.

A doua companie, „Lukoil Siberia de Vest”, se ocupă cu extracția petrolului și gazului. În documentul Uniunii Europene este menționată ca operator al navelor Aries, Neva Lux și Nimbus. Compania a fost inclusă în restricții din același motiv — UE a considerat că transporturile de mărfuri pe aceste nave sunt asociate cu riscuri.

La 15 iunie Uniunea Europeană a impus sancțiuni procurorului general al Rusiei Alexandr Guțan, mitropolitului Tihon (Șevkunov) și fostului reprezentant pentru drepturile copilului în Rusia Pavel Astahov. Au fost vizate de restricții compania Ntechlab, Întreprinderea Științifico-Produsă S.A. Lavochkin (parte a Roscosmos), fondul prezidențial pentru inițiative culturale.

Potrivit unor surse EUObserver, la 15 iunie UE urmează să anunțe o parte din sancțiunile personale, iar apoi să introducă pachetul principal de restricții, al 21-lea. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a declarat că noile măsuri vor afecta sectoarele „cu cel mai mare impact”: energia, comerțul, finanțele și, pentru prima dată, pescuitul.