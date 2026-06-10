UE a făcut un pas spre simplificarea procedurilor de achiziții în domeniul securității și apărării.

Despre aceasta a anunțat miercuri, 10 iunie, serviciul de presă al Consiliului UE, transmite eurointegration.com.ua.

Acest pachet de măsuri vizează eliminarea întârzierilor administrative în domeniul achizițiilor, eliberării permiselor, raportării și cooperării transfrontaliere, oferind statelor membre și industriei un cadru clar pentru acțiuni rapide și consolidarea potențialului de apărare al Europei.

„Datorită acordului de astăzi simplificăm regulile pentru proiectele legate de apărare și oferim un sprijin mai mare industriei europene de apărare. Este un rezultat important pentru două priorități cheie ale președinției Ciprului: consolidarea pregătirii de apărare și competitivității UE”, a declarat Marilena Rauna, viceministrul pentru afaceri europene al Ciprului.

Acordul preliminar simplifică, printre altele, gestionarea și implementarea Fondului European de Apărare (EDF) și clarifică modul în care legislația UE privind protecția mediului și substanțele chimice se aplică activităților de asigurare a pregătirii de apărare.

Textul convenit preliminar simplifică, de asemenea, cerințele administrative pentru cererile la EDF, sporind sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii și făcând implementarea fondului mai previzibilă.

De asemenea, acordul preliminar asigură un sistem armonizat care accelerează eliberarea permiselor pentru proiectele de pregătire de apărare, păstrând în același timp competențele statelor membre. Termenul maxim pentru procedura de eliberare a permiselor este stabilit la 102 zile lucrătoare.

Acordul preliminar elimină întârzierile administrative în achizițiile din domeniul securității și apărării, facilitează transportul produselor cu destinație de apărare în interiorul UE și consolidează cooperarea intraeuropeană.

Acum, acordul preliminar trebuie aprobat de Consiliul UE și Parlamentul European, după care va fi transmis pentru expertiză juridică și lingvistică în vederea adoptării oficiale a actelor legislative în lunile următoare.