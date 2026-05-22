UE a extins sancțiunile împotriva Iranului din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

Despre aceasta se anunță pe site-ul Consiliului UE, pe 22 mai.

În declarație se subliniază că acțiunile Iranului în Strâmtoarea Ormuz încalcă dreptul internațional și împiedică libera navigație.

Sancțiunile pot viza atât persoane fizice, cât și organizații. Restricțiile includ interdicția de intrare în UE, înghețarea activelor și interdicția pentru companiile și cetățenii europeni de a desfășura tranzacții financiare cu acestea.

Inițial, acest mecanism de sancțiuni a fost creat din cauza sprijinului militar acordat de Iran Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, iar ulterior a fost extins în legătură cu susținerea grupărilor armate din Orientul Mijlociu și Marea Roșie.