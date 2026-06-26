UE a creat un nou sistem de „recompense” pentru țările candidate înainte de aderare.

Comisia Europeană pregătește planuri pentru acordarea unor facilități economice țărilor candidate la aderarea la UE, înainte de integrarea lor în bloc, scrie Politico.

Potrivit declarațiilor unor oficiali europeni pentru publicație, aceste propuneri fac parte din planul Comisiei Europene pentru „integrare treptată”. Facilitățile discutate includ accesul la anumite programe de finanțare ale UE, acorduri comerciale preferențiale și acces parțial la piața unică înainte de aderare, iar pachetul exact va fi adaptat în funcție de progresul fiecărei țări candidate. Scopul este de a oferi țărilor candidate stimulente pentru a implementa reforme politice dificile, chiar dacă aderarea completă va dura încă ani, relatează unian.net.

Spre deosebire de planul anterior de „extindere inversă”, prin care țărilor li se acordau drepturi politice înainte de finalizarea procesului de aderare, și care a fost respins de capitalele țărilor UE, integrarea treptată va oferi avantaje economice similare calității de membru, fără ca țările să devină membre UE până când nu vor fi recunoscute ca pregătite.

„Propunerea are deja un impuls politic mai mare decât planurile anterioare. Franța și Germania au susținut anterior idei similare de „aderare simplificată” pentru țările care se confruntă cu termene lungi de aderare, iar oficialii sunt optimiști, considerând că această abordare va fi mai acceptabilă decât schemele anterioare”, notează Politico.

Comisia va căuta sprijin pentru această inițiativă din partea capitalelor țărilor UE, iar oficialii speră ca liderii să aprobe lucrul la un cadru mai larg în cadrul reuniunii Consiliului European din octombrie sau decembrie.

Conform planurilor, accesul la facilități va fi acordat în fiecare caz în parte, în funcție de cât de bine respectă fiecare țară regulile UE și câte reforme a implementat, a declarat un oficial. Aceasta va reprezenta o schimbare semnificativă față de sistemul actual, în care majoritatea facilităților sunt rezervate membrilor cu drepturi depline:

„Această abordare are și scopul de a asigura implicarea deplină în proces a țărilor candidate, cum este Ucraina, a cărei aderare probabil va dura ani, în ciuda sprijinului politic puternic, fără promisiuni de aderare rapidă”.

Potrivit unui oficial, țările vor trebui să „crească treptat” accesul la facilități pe măsură ce implementează reforme, ceea ce a ajutat la calmarea guvernelor îngrijorate de extinderea privilegiilor de membru către țările care nu sunt membre UE.