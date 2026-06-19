UE a atribuit Rusiei responsabilitatea pentru incidentele cu drone care au intrat în Europa.

Incidentele recente cu drone care intră pe teritoriul țărilor europene sunt „un rezultat direct al războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Acest lucru este menționat în declarația Consiliului European după prima zi a summitului UE, care are loc în perioada 18-19 iunie la Bruxelles, transmite meduza.io.

În declarație este menționat incidentul cu o dronă care a lovit o casă rezidențială în România. Autoritățile țării au susținut că drona era de fabricație rusă.

„Incidentul recent, când o dronă rusească cu explozibil a lovit o casă rezidențială în România, precum și incidente similare în alte state membre UE, sunt un rezultat direct al războiului agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei și amenință securitatea cetățenilor UE și stabilitatea regională”, se arată în declarație.

Consiliul European a declarat că „condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian și apelor teritoriale” ale țărilor UE din partea Rusiei.

„Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru consecințele comportamentului său escaladant și ale acțiunilor militare continue”, au afirmat țările UE.

În declarație se vorbește, de asemenea, despre planurile de a intensifica și mai mult presiunea asupra Rusiei și de a continua slăbirea economiei sale militare. Deutsche Welle notează că declarația comună a fost susținută de toate cele 27 de state membre ale UE – pentru prima dată din decembrie 2024. Anterior, Viktor Orban, care ocupa funcția de premier al Ungariei, se opunea aprobării unui astfel de document.

În ultimele luni, dronele au pătruns în mod repetat în spațiul aerian al țărilor europene, în special în Estonia, Lituania și Letonia. Autoritățile acestor țări au declarat că erau drone ucrainene care au traversat granița din cauza utilizării de către Rusia a mijloacelor de război electronic. Rusia, la rândul său, a acuzat țările baltice că le oferă spațiul aerian dronelor ucrainene pentru atacuri asupra regiunilor rusești.

Drona a lovit o casă rezidențială în România pe 29 mai, în timpul unui atac al Forțelor Armate ale Federației Ruse asupra Ucrainei, rănind două persoane. Autoritățile române au declarat aproape imediat că drona era rusă. Ulterior, România a decis să închidă consulatul general al Rusiei din Constanța și să expulzeze consulul general Andrei Kosilin.