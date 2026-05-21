UE a anunțat un nou șoc energetic pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

La Bruxelles s-a declarat că agravarea conflictului din Orientul Mijlociu a dus deja la o creștere bruscă a prețurilor la resursele energetice, ceea ce accelerează din nou inflația și înrăutățește sentimentele economice în Europa. Indicele managerilor de achiziții (PMI) din zona euro, publicat de S&P Global, a arătat o scădere a activității, cu un scor de 47,5 – cel mai scăzut din ultimele 31 de luni – comparativ cu 48,8 în aprilie, transmite eurointegration.com.uaю

Un indice PMI peste 50 indică creștere, în timp ce cifrele sub 50 semnalează o contracție economică sau recesiune. Alți indicatori arată o încetinire economică și o creștere a cheltuielilor bugetare ale guvernelor.

În prognoză se menționează că „economia UE ar fi trebuit să continue să crească într-un ritm moderat pe fondul unei inflații în scădere, dar perspectivele s-au schimbat semnificativ după izbucnirea” conflictului din Orientul Mijlociu.

„Conflictul din Orientul Mijlociu a provocat un șoc energetic sever, ceea ce pune Europa în fața unei noi provocări într-un mediu geopolitic și comercial deja instabil”, a declarat comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis.

El a subliniat că Uniunea Europeană trebuie să „învețe lecții din crizele anterioare, asigurând un caracter temporar și țintit al sprijinului bugetar și reducând și mai mult dependența de combustibilii fosili importați”.

Exprimând sentimente pesimiste, Dombrovskis a menționat că planificatorii Comisiei Europene se pregătesc pentru scenarii mai „negative”, elaborate pe baza presupunerii că conflictul din Orientul Mijlociu se va prelungi, ceea ce ar putea reduce creșterea economică până la 0,7%.