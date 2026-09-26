Ucraina a solicitat 27 de miliarde de dolari pentru acoperirea deficitului bugetului pentru apărare.

Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, s-a adresat partenerilor țării cu solicitarea de a aloca 27 de miliarde de dolari pentru necesitățile apărării.

El le-a explicat jurnaliștilor că Kievul trebuie să comande drone în octombrie și noiembrie, altfel Ucraina se va confrunta cu probleme serioase la începutul anului viitor, relatează Bild.

„Toată lumea înțelege că Ucraina nu poate rămâne singură și că este necesar să se investească mai mult în dronele și rachetele ucrainene”, a declarat Zelenski.

Potrivit acestuia, cheltuielile pentru apărare au crescut.

Kievul a solicitat, de asemenea, UE să accelereze acordarea unei părți din fondurile de credit; președintele a menționat că a primit deja un răspuns pozitiv din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.