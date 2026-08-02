Dronele maritime ale Forțelor Armate ale Ucrainei au atacat nava cargo de containere „Yanina”, care aparține companiei Fesco, ce face parte din structurile „Rosatom”.

Despre aceasta a anunțat directorul general al corporației de stat, Aleksei Lihacev.

Atacul a avut loc în noaptea de pe 1 august, în Marea Neagră, la 240 de kilometri de Novorossiisk, transmite meduza.io.

În urma atacului, nava s-a scufundat, iar toate cele 17 persoane din echipaj au fost salvate. „A fost cel mai obișnuit cargobot de containere, care a navigat în ape internaționale și transporta produse civile”, a declarat Lihacev.

Ulterior, lovitura a fost confirmată de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski. În mesajul său pe rețelele sociale, el a numit „Yanina” „un cargobot de containere rusesc supus sancțiunilor”.

„Agenția” menționează că însăși nava nu figurează în bazele internaționale de sancțiuni. În același timp, sub sancțiuni se află compania Fesco, atât în UE, cât și în Marea Britanie.

În ultimele săptămâni, Ucraina a intensificat atacurile asupra tancurilor rusești și asupra navelor comerciale din Marea Neagră. La Kiev se insistă că acestea sunt ținte legitime, deoarece „asigură logistica militară” și sunt folosite pentru transportul petrolului, ocolind sancțiunile.