Ucraina a lovit orașul Voronej: O fabrică de semiconductori, vizată de un atac cu rachete.

Guvernatorul regiunii Voronej, Alexandr Gusev, a anunțat la ora 11:40, ora Moscovei, instituirea alertei de pericol de atac cu rachete în regiune.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ susține că fabrica de dispozitive semiconductoare din Voronej a fost atacată. Potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene, fabrica produce, printre altele, componente pentru rachete, relatează meduza.io.

Autoritățile ruse nu au confirmat deocamdată atacul asupra fabricii.