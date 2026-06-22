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meduza.io logomeduza
22 Iunie 2026, 12:40
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Ucraina a lovit orașul Voronej: O fabrică de semiconductori, vizată de un atac cu rachete

Guvernatorul regiunii Voronej, Alexandr Gusev, a anunțat la ora 11:40, ora Moscovei, instituirea alertei de pericol de atac cu rachete în regiune.

Ucraina a lovit orașul Voronej: O fabrică de semiconductori, vizată de un atac cu rachete.
Ucraina a lovit orașul Voronej: O fabrică de semiconductori, vizată de un atac cu rachete.

Canalul ucrainean de Telegram Exilenova+ susține că fabrica de dispozitive semiconductoare din Voronej a fost atacată. Potrivit informațiilor serviciilor de informații ucrainene, fabrica produce, printre altele, componente pentru rachete, relatează meduza.io.

Autoritățile ruse nu au confirmat deocamdată atacul asupra fabricii.

Sursă
meduza.io logomeduza
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