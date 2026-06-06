Ucraina a lovit cu drone regiunea Leningrad și Ținutul Krasnodar: O bază petrolieră, cuprinsă de flăcări.

Pe canalele de Telegram ucrainene și rusești sunt publicate imagini în care se vede fum deasupra unor cartiere din Sankt Petersburg, transmite bbc.com.

Drone ucrainene au atacat Sankt Petersburg în prima zi a Forumului Economic Internațional de la Petersburg, ceea ce a dus la izbucnirea unui incendiu la terminalul petrolier din Petersburg – unul dintre cele mai mari din regiunea Mării Baltice. Deasupra orașului s-au ridicat coloane de fum negru, vizibile clar din centru și din zona unde avea loc forumul.

Alexandr Beglov a declarat pe canalul său de Telegram că „dimineața zilei de 6 iunie, Petersburg a fost supus unui atac de amploare cu mijloace militare fără pilot”.

El a îndemnat locuitorii orașului „să rămână în case și să nu iasă pe stradă” și a avertizat că în oraș „sunt posibile întreruperi ale internetului mobil”.

De asemenea, Forțele Armate ale Ucrainei au anunțat distrugerea navei militare rusești „Boikii”, care se afla în docul uscat Alekseevski de la „Uzina Navală Kronstadt”. După imaginile din satelit, pe navă a izbucnit un incendiu.

Administrația orașului Ust-Labinsk din regiunea Krasnodar a confirmat că, în urma atacului dronelor ucrainene, a luat foc o bază petrolieră situată acolo.

Pe canalul de Telegram al autorităților locale se spune că incendiul a început pe teritoriul SA „Baza petrolieră Poltava”.

„Conform informațiilor preliminare, nu există victime. Suprafața incendiului este de aproximativ 5.000 de metri pătrați”, scrie administrația.



