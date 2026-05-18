18 Mai 2026, 15:31
Ucraina a creat propria bombă aeriană ghidată

Ucraina a creat propria bombă aeriană ghidată. Ea este deja pregătită pentru utilizare în luptă.

Potrivit RBC-Ucraina, acest lucru a fost anunțat de ministrul Apărării al Ucrainei, Mihail Fedorov.

Un participant al hub-ului de apărare Brave1 a creat prima bombă aeriană ghidată ucraineană. Dezvoltarea a durat 17 luni.

Nu este o armă adaptată din străinătate sau sovietică, ci o construcție proprie a inginerilor ucraineni, creată pentru realitățile războiului actual.

Bomba este destinată pentru distrugerea fortificațiilor, punctelor de comandă și altor obiective ale inamicului.

Caracteristici cheie:

  • încărcătura explozivă - 250 kilograme;
  • capabilă să lovească ținte la zeci de kilometri după lansare;
  • construcție unică, dezvoltată de la zero de specialiști ucraineni.

„Ministerul Apărării a achiziționat deja primul lot experimental. În prezent, piloții exersează scenarii de luptă și adaptează utilizarea noii arme în condiții reale de război”, a declarat Fedorov.

Potrivit lui Fedorov, în curând bombele aeriene ghidate ucrainene (KAB) vor începe să lovească țintele inamice. Se planifică extinderea producției la scară largă.

Ucraina trece treptat de la achiziționarea unor soluții individuale la crearea propriilor arme înalte tehnologice.

