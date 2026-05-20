bbc.com
20 Mai 2026, 18:58
6 178
Ucraina a acuzat Rusia de utilizarea uraniului sărăcit în muniții

Un nivel crescut de radiații a fost descoperit în resturile unei drone rusești care a atacat regiunea Cernigov în aprilie 2026.

Racheta R-60 de tip „aer-aer” era în dotarea dronei de atac „Geran-2”, se menționează într-un comunicat de presă al SBU, scrie bbc.com.

„În timpul unei recunoașteri radiologice în imediata apropiere a fragmentelor unui vehicul aerian fără pilot inamic cu rachetă, a fost înregistrat un nivel al radiației gamma de 12 µSv/h, ceea ce depășește semnificativ fondul natural de radiații și reprezintă un pericol pentru sănătatea umană”, transmite SBU.

Pentru comparație, limita superioară admisă a fondului de radiații este de 0,5 — 1,2 µSv/h, adică de 10 ori mai mică decât valoarea comunicată de SBU.

Potrivit serviciului, în componența focoasei rachetei ruse „intră elemente de lovire din uraniu sărăcit, identificate ca Uraniu-235 și Uraniu-238”.

Autoritățile ruse nu au comentat aceste declarații.

bbc.com
