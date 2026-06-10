Ucigașul unei refugiate ucrainene din SUA a fost declarat inapt pentru a fi judecat.

DeCarlos Brown Jr., care anul trecut a înjunghiat mortal în orașul Charlotte, Carolina de Nord, o refugiată ucraineană pe nume Irina Zaruțka, a fost declarat incapabil să se prezinte în fața instanței din cauza problemelor psihice. Ședința judiciară în cazul său a fost amânată. Despre aceasta relatează CNN, preia theins.ru.

A fost trimis într-o instituție medicală închisă și supravegheată, unde va urma tratament pentru o perioadă de maximum patru luni. Judecătorul federal de district Kenneth Bell a declarat că există o probabilitate mare ca Brown să-și recapete capacitatea de exercițiu în urma tratamentului și că va fi necesară o nouă audiere dacă se va decide aplicarea unui tratament medicamentos forțat. Dacă va fi condamnat, riscă pedeapsa cu moartea.

„Perioada de patru luni, așa cum prevede legea, va oferi specialiștilor în sănătate mintală timpul necesar pentru a determina dacă domnul Brown își poate recăpăta capacitatea de exercițiu pentru a continua să participe la procesul penal federal”, au declarat avocații lui Brown.

Irina Zaruțka, în vârstă de 23 de ani, a venit în SUA pentru a scăpa de războiul din Ucraina, lucra într-o pizzerie și studia pentru a deveni asistent veterinar. În august anul trecut, ea călătorea cu metroul când Brown a atacat-o pe la spate și a înjunghiat-o în gât. Tânăra a murit pe loc.