Ucigașul în serie din Long Island, condamnat la închisoare pe viață: A ucis opt femei.

Tribunalul din Long Island, statul New York, a condamnat la închisoare pe viață arhitectul în vârstă de 62 de ani, Rex Heuermann, pentru uciderea a opt femei între anii 1993 și 2010.

Victimele aveau între 20 și 34 de ani. Toate, se presupune, practicau prostituția. Ancheta a început în 2010, după ce rămășițele a patru femei au fost găsite în tufișurile de-a lungul unei șosele izolate de coastă din zona Gilgo. Cazul a devenit cunoscut sub numele de „crimele de la Gilgo Beach”, transmite meduza.io.

Prin decizia instanței, Heuermann va rămâne în închisoare pe viață, nu i s-a acordat dreptul la eliberare condiționată. Inițial, Heuermann și-a declarat nevinovăția, dar ulterior a recunoscut crimele.

La proces, membrii familiilor victimelor au susținut declarații emoționante, uneori adresându-se inculpatului, relatează CNN. Heuermann nu a reacționat. Ulterior, el a spus că declarațiile lor nu au sens. Judecătorul Timothy Mazzei, pronunțând sentința, l-a numit pe arhitect „laș”.

Cazul Heuermann este unul dintre cele mai lungi și mediatizate cazuri de crime în serie. Ancheta „crimelor de la Gilgo Beach” a contribuit la descoperirea altor infracțiuni și a oferit material pentru mini-seria documentară Netflix „Fetele dispărute”, lansată în 2025.