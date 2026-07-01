Uber Eats a câștigat în Belgia procesul privind statutul curierilor ca angajați.

Serviciul de livrare Uber Eats a câștigat în Belgia un proces privind statutul curierilor, dacă aceștia trebuie considerați persoane independente care lucrează prin platformă sau angajați.

Curtea din Bruxelles a dat câștig de cauză Uber Eats și a concluzionat că trei curieri care anterior efectuau livrări prin platformă acționau ca lucrători independenți – în ciuda încercărilor lor de a demonstra că ar trebui considerați angajați, transmite eurointegration.com.ua, citând brusselstimes.com.

Curtea a concluzionat că simplul fapt al existenței unei relații de muncă nu implică automat un contract de muncă, iar Uber Eats operează în condiții pentru curieri independenți, incompatibile cu un contract de muncă.

De asemenea, s-a stabilit că utilizarea algoritmilor și monitorizarea geolocației pentru organizarea muncii curierilor, precum și verificarea acestora prin fotografii, nu înseamnă că platforma exercită un control ierarhic asupra curierilor.

Pe lângă decizia favorabilă, platforma a obținut și dreptul la rambursarea cheltuielilor judiciare de către Belgia și cei trei curieri.

În același timp, instanța a menționat în decizia sa vulnerabilitatea poziției curierilor independenți.

Uber Eats a făcut apel după ce Comisia Administrativă pentru Reglementarea Relațiilor de Muncă, în 2024, a susținut curierii și a decis că aceștia trebuie clasificați ca angajați.