Uber dă în judecată New York-ul din cauza legii privind protecția șoferilor.

În plângerea depusă marți seara târziu, Uber a declarat că legea împotriva „dezactivărilor nejustificate” nu protejează corespunzător șoferii care comit acțiuni periculoase, amenințătoare sau alte comportamente necorespunzătoare, punând în pericol siguranța publică și cauzând „daune imediate și iremediabile”, subminând reputația companiei, transmite epravda.com.ua.

Noile reglementări ale orașului interzic în general marilor companii de servicii de ride-sharing, precum Uber și Lyft, să concedieze șoferii fără „un motiv economic întemeiat” sau „un motiv justificat”.

Concedierea va fi permisă în cazurile de utilizare comună a contului, fraudă și „încălcări grave ale disciplinei”, cum ar fi violența, hărțuirea sexuală sau agresiunile, precum și discriminarea.

Legea urmează să intre în vigoare pe 28 iulie, după votul Consiliului Municipal din ianuarie, cu 46 de voturi „pentru” și 5 „împotrivă”.

Uber a exprimat obiecții față de cerința de a notifica cu 14 zile înainte de dezactivare, susținând că aceasta oferă șoferilor posibilitatea de a „se răzbuna” pe pasageri și obligă la reangajarea potențială a șoferilor care nu au primit o astfel de notificare, începând din 2019.

Compania a afirmat că legea încalcă drepturile sale la libertatea de exprimare și dreptul la un proces echitabil, garantate de Constituția SUA, precum și de constituția statului New York. Uber solicită un ordin judecătoresc permanent și rambursarea cheltuielilor.

Un reprezentant al departamentului juridic al orașului New York a declarat miercuri că departamentul analizează procesul intentat de Uber în instanța federală din Manhattan.

Compania a afirmat că legea încalcă dreptul pasagerilor la viață privată, cerându-le să dezvăluie rapoarte despre eventualele abuzuri ale șoferilor acuzați.