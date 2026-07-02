Tusk a renunțat la imunitate în urma unui proces de calomnie intentat împotriva sa.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a renunțat voluntar la imunitate în legătură cu acuzația de calomnie adusă de Institutul Poloniei Suverane, condus de fostul ministru al Justiției Zbigniew Ziobro.

Conflictul a izbucnit la începutul lunii aprilie, când Donald Tusk, în timpul ședinței guvernului, a făcut publice datele Agenției de Securitate Internă. Potrivit serviciului special, la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie 2025, cu puțin timp înainte de votul asupra legii pieței criptomonedelor, șeful bursei de criptomonede Zondacrypto, Przemysław Król, a transferat fonduri către două fundații, transmite eurointegration.com.ua.

După cum a declarat atunci premierul, 450.000 de zloți au ajuns în fondul „Institutul Poloniei Suverane”, al cărui președinte este fostul ministru al justiției și fost procuror general Zbigniew Ziobro. În plus, aproximativ 300.000 de zloți au fost primiți de fundația „Guvernare Bună”, condusă de deputatul de extremă dreaptă din „Confederație”, Przemysław Wipler.

Ca răspuns la aceste acuzații, reprezentanții institutului lui Ziobro au declarat că este vorba de calomnie și au depus o plângere împotriva șefului guvernului la instanță, solicitând totodată ridicarea imunității acestuia.

Secretarul de presă al guvernului, Adam Szłapka, a confirmat într-un comentariu pentru publicație că Tusk nu intenționează să se ascundă în spatele statutului procesual.

„Dacă vor să se adreseze instanței, să o facă, dar vor pierde. Prim-ministrul a renunțat la imunitate în acest caz, este pregătit pentru confruntare. Faptele sunt evidente: au fost finanțați de entități legate de Zondacrypto și au fost extrem de activi în blocarea normelor legislative referitoare la piața criptomonedelor”, a spus Szłapka.

Acum procedura cere ca comisia de regulament a Seimului să aprobe formal declarația premierului privind renunțarea la imunitate. După aceasta, cazul va începe să fie examinat de instanță.