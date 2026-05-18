18 Mai 2026, 21:05
Tusk a făcut apel la unitate transatlantică în contextul anulării trimiterii trupelor în Polonia
Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a făcut apel la menținerea unității transatlantice între SUA și Europa, în contextul deciziei Washingtonului de a anula desfășurarea a 4.000 de militari în Polonia.
Tusk a declarat că relațiile dintre Europa și SUA trebuie să depășească actuala „perioadă dificilă”, subliniind importanța legăturilor Varșoviei cu Washingtonul după ce Pentagonul a anulat planurile de desfășurare a militarilor în Polonia, transmite eurointegration.com.ua.
„Sarcina noastră a tuturor aici, în Polonia, în Europa, dincolo de Atlantic, în SUA, în Canada, este să asigurăm că cooperarea transatlantică, indiferent de diversele variabile politice, va depăși această perioadă dificilă”, a spus premierul polonez.