Tusk a făcut apel la unitate transatlantică în contextul anulării trimiterii trupelor în Polonia.

Tusk a declarat că relațiile dintre Europa și SUA trebuie să depășească actuala „perioadă dificilă”, subliniind importanța legăturilor Varșoviei cu Washingtonul după ce Pentagonul a anulat planurile de desfășurare a militarilor în Polonia, transmite eurointegration.com.ua.

„Sarcina noastră a tuturor aici, în Polonia, în Europa, dincolo de Atlantic, în SUA, în Canada, este să asigurăm că cooperarea transatlantică, indiferent de diversele variabile politice, va depăși această perioadă dificilă”, a spus premierul polonez.