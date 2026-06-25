Turnul Eiffel se închide din cauza caniculei.

Din cauza căldurii extreme, atracții turistice populare precum Turnul Eiffel și Luvru s-au închis mai devreme decât de obicei. Turiștii sunt dezamăgiți.

Franța și o mare parte a Europei se confruntă cu o caniculă extrem de periculoasă. Temperaturile ridicate perturbă viața cotidiană, duc la închiderea școlilor și anularea trenurilor, scrie euronews.com.

Măsuri de precauție sunt luate și la unele dintre cele mai vizitate obiective turistice din lume. La Paris, Turnul Eiffel s-a închis mai devreme decât de obicei din cauza căldurii, ceea ce a nemulțumit mulți turiști.

Turista americană Tamara Danser a povestit că și-a cumpărat biletele cu două luni înainte, dar vizita i-a fost anulată în ultimul moment.

Alți călători au declarat că temperatura ridicată nu le va împiedica să se bucure de capitala Franței.

„Nu vom lăsa căldura să ne strice călătoria. Mai avem multe de văzut aici”, spun turistele din California, Carlin și Carol.