Turkish Airlines reduce zeci de zboruri din cauza crizei din Iran.

Decizia a fost luată pe fondul creșterii puternice a costurilor pentru combustibilul de aviație și al instabilității generate de conflictul care implică Iranul, informează bani.md.

Potrivit companiei, decizia include atât suspendări impuse de închiderea spațiului aerian, cât și reducerea unor rute considerate mai puțin profitabile, în contextul scumpirii combustibilului la nivel global.

Printre destinațiile afectate se numără cinci orașe din Iran – Teheran, Mashhad, Shiraz, Tabriz și Esfahan – unde zborurile au fost suspendate din cauza restricțiilor impuse în spațiul aerian.

Pe lista rutelor afectate se mai regăsesc orașe precum Havana, Leipzig, Hurghada, Kirkuk, Najaf și Turkistan, precum și mai multe destinații din Africa.

Compania a precizat că majoritatea suspendărilor sunt temporare. Unele rute ar putea fi reluate până la sfârșitul acestui an, în timp ce altele ar putea rămâne suspendate până în martie 2027.

Turkish Airlines, compania care operează zboruri către mai multe țări decât orice alt transportator aerian din lume, susține că actuala criză a combustibilului obligă operatorii aerieni să-și reevalueze profitabilitatea rutelor și costurile operaționale, pe fondul presiunilor tot mai mari asupra industriei aviatice mondiale.