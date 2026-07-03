Turiștii s-au plâns de plajele murdare din România: Zeci de saci cu gunoi, colectați zilnic.

Potrivit turiștilor, pe litoral se găsesc numeroase mucuri de țigară, ambalaje și alte deșeuri, iar de pe unele plaje sunt evacuate zilnic zeci de saci cu gunoi, chiar și în plin sezon estival.

În România, de la începutul sezonului estival, voluntarii au adunat de pe plaje aproximativ cu 10% mai puține deșeuri decât în aceeași perioadă a anului trecut. Dintre cele nouă zone de plajă inspectate, cele mai curate au fost Vama Veche, Mamaia și Corbu. Totuși, în plin sezon turistic, turiștii spun că plajele nu sunt atât de curate pe cât și-ar dori, scrie stirileprotv.ro.

În fiecare zi, după ora 19:00, angajații localurilor de pe litoralul românesc ies cu saci de gunoi, deoarece până dimineața plajele trebuie să fie curate. Doar de pe o singură plajă, unde sunt instalate aproximativ 500 de șezlonguri, se adună zilnic cel puțin 30 de saci de gunoi. Acestea sunt mucuri de țigară, șervețele umede și chiar scutece pe care unii turiști le îngroapă în nisip, sub șezlonguri.

Potrivit organizației ecologice Mare Nostrum, de la începutul anului, cele mai multe deșeuri au fost colectate pe plajele din Saturn, Constanța și Năvodari. Aceste stațiuni sunt în prezent cele mai aglomerate. În același timp, plajele Vama Veche, Mamaia și Corbu au fost recunoscute ca fiind cele mai curate.

În primele luni ale anului, voluntarii Mare Nostrum au adunat aproximativ 5.400 de saci de gunoi.

„82% din toate deșeurile găsite sunt produse din polimeri sintetici, adică plastic. Cel mai frecvent tip de gunoi rămân chiștoacele. Numărul sticlelor din plastic a scăzut ușor, însă încă se întâlnesc frecvent șervețele umede, bețișoare de urechi și produse de unică folosință”, a declarat managerul organizației Marian Paiu.

30 de saci de gunoi strânse într-o seară de pe o singură plajă

Deși la începutul anului, pe cele nouă plaje inspectate, cantitatea de gunoi era mai mică, acum mulți turiști din Mamaia se plâng de poluare.

„Când am venit, am observat imediat cantitatea mare de mucuri de țigară. Cred că am putea avea o atitudine mult mai responsabilă față de plajele noastre”, a spus una dintre turiste.

Potrivit turiștilor, pe plaje lipsesc coșurile de gunoi.

„Aici este destul de murdar. Tomberoane pentru gunoi nu prea văd, nici pe plajă, nici în apropierea barului”, a remarcat un turist.

„Suntem nevoiți să mergem printre aceste gunoaie. Pur și simplu nu există altă opțiune”, a adăugat o altă turistă.

Pe nisip se pot vedea ambalaje, pahare din plastic, mucuri de țigară și alte deșeuri menajere.

Administratorul plajei, Dorin Cebotaru, a declarat: „Oamenii lasă pe plajă sticle, ambalaje de înghețată, chipsuri, pe scurt, tot ce consumă în timpul vacanței”.

Potrivit acestuia, de la începutul sezonului estival, doar de pe o singură plajă din Constanța se ridică seara până la 30 de saci de gunoi.