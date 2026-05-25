Turiștii riscă amenzi de până la 2.500 de euro în Europa pentru purtarea șlapilor.

În Italia, Parcul Național Cinque Terre interzice acești papuci pe traseele montane încă din 2019, fiind acordate amenzi de până la 2.500 de euro pentru nerespectarea măsurii, informează libertatea.ro.

Aceste tipuri de încălțăminte sunt considerate periculoase și pot îngreuna intervențiile echipelor de salvare în caz de accidente.

Decizia a fost luată după ce salvamontiștii au fost nevoiți să intervină în nenumărate rânduri pentru a salva turiști blocați sau răniți din cauză că alunecaseră pe stânci.

Vizitatorii care ignoră panourile de avertizare și se aventurează pe trasee încălțați necorespunzător riscă amenzi uriașe, care pornesc de la 50 de euro și pot ajunge până la 2.500 de euro, în funcție de gravitatea situației și de amploarea operațiunii de salvare necesare.

Reguli pentru șoferi în Europa

În mai multe țări europene, purtarea șlapilor la volan poate duce, de asemenea, la sancțiuni severe. În Spania, de exemplu, poliția rutieră poate impune o amendă de până la 200 de euro dacă consideră că încălțămintea compromite siguranța șoferului.

Restricții similare există și în Grecia, unde amenda poate ajunge la 100 de euro, în Franța, unde sancțiunea poate fi de până la 375 de euro, și în anumite regiuni din Portugalia.

Codul vestimentar interzice, de asemenea, șlapii

Pe lângă reglementările rutiere și cele din zonele naturale protejate, există și locuri care impun un cod vestimentar strict, excluzând complet șlapii. Restaurantele de lux, barurile exclusiviste și chiar unele atracții culturale, cum ar fi faimoasa La Scala din Milano, interzic accesul persoanelor care poartă ținute considerate neadecvate, inclusiv încălțăminte de plajă.

Pentru a menține ordinea publică și respectul față de monumentele istorice, autoritățile din orașul Split, din Croația, au interzis plimbările prin centrul vechi în costume de baie sau în încălțăminte excesiv de informală, cum sunt șlapii de plajă. Turiștii prinși că încalcă aceste norme de conduită urbană în Split riscă să scoată din buzunar o amendă de aproximativ 150 de euro.

De asemenea, personalul companiilor aeriene atrage atenția asupra faptului că șlapii nu sunt recomandați pentru zboruri, atât din motive de siguranță, cât și de igienă.

Astfel, înainte de a pleca în vacanță, este important să verificați regulile locale privind codul vestimentar, mai ales dacă plănuiți să explorați trasee montane, să conduceți sau să vizitați locuri cu standarde vestimentare stricte.