Turiștii, revoltați de cât costă apa la o stațiune din România: Prețuri ca în Miami.

Prețurile de pe litoralul românesc au fost din nou în centrul atenției în plin sezon estival, când stațiunile sunt pline de turiști.

De această dată, o simplă sticlă de apă de 500 ml a stârnit sute de comentarii pe Reddit după ce un turist a publicat o fotografie cu bonul fiscal și prețul din magazin, informează playtech.ro.

„14,50 lei (aproape 56 de lei moldovenești) pentru 500 ml de apă. Nu, nu sunt în aeroport”, a scris el.

Postarea a devenit rapid virală și a generat o discuție amplă despre costul vacanțelor pe litoralul românesc.

Imediat au apărut comparații cu Grecia și Spania

Mulți comentatori au comparat prețurile din România cu cele din Grecia sau Spania, susținând că produsele de bază sunt adesea mai ieftine acolo decât în stațiunile locale.

„Am fost în Grecia acum două săptămâni. În supermarketurile din stațiuni prețurile sunt normale, iar oamenii cumpără chiar și șampon și pastă de dinți pentru că sunt accesibile. Acolo încearcă să atragă turiști prin prețuri corecte, nu prin faptul că poți cere orice sumă”, a scris unul dintre utilizatori.

Un alt turist, aflat în vacanță în Grecia, a dat un exemplu: „Acum sunt în Grecia. Un bax cu șase sticle de apă de 1,5 litri costă 2,5 euro în supermarket”.

Comentarii similare au venit și din Lefkada și Marbella.

„În Lefkada, într-un restaurant din centrul orașului, am plătit 1,5 euro pe litru de apă”, a scris un turist.

Un alt utilizator a făcut o comparație cu Marbella, Spania: „Am locuit în Marbella. O sticlă de apă într-un restaurant de pe plajă costă în jur de 11 lei, iar în restaurantele obișnuite în jur de 6. Nu înțeleg de unde vin aceste prețuri în România”.

Nu doar apa este considerată scumpă

Discuția s-a extins rapid și la alte produse din magazinele de pe litoral. Un utilizator și-a amintit de Vama Veche: „Un borcan mic de cafea costa 50 de lei. Cremă de soare – peste 100 de lei. În magazin era chiar menționat că adaosul poate ajunge până la 500%”.

Alții susțin că au văzut adaosuri și mai mari, până la 1000%.

Mulți comentatori își exprimau dezamăgirea față de dezvoltarea stațiunilor de pe litoralul Mării Negre.

„Litoralul românesc a avut multe șanse să devină o destinație excelentă. Din păcate, aproape toate au fost ratate”, a scris unul dintre utilizatori.

Au fost făcute și comparații cu Croația, unde prețurile pentru șezlonguri sunt mari, dar produsele de bază rămân mai accesibile.

„Prețuri ca în Miami, dar condițiile nu justifică asta”, a scris unul dintre participanții la discuție.