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omniapres
4 Iulie 2026, 13:14
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Turiștii care își planifică vacanța la Marea Neagră vor avea parte de o surpriză neplăcută: Apa se răcește

Deși temperaturile aerului rămân ridicate, apa mării se poate răci brusc din cauza unui fenomen natural cunoscut sub denumirea de „upwelling”.

Turiștii care își planifică vacanța la Marea Neagră vor avea parte de o surpriză neplăcută: Apa se răcește.
Turiștii care își planifică vacanța la Marea Neagră vor avea parte de o surpriză neplăcută: Apa se răcește.

Potrivit meteorologilor, fenomenul ar putea afecta litoralul în cursul săptămânii viitoare, scrie omniapres.md, citând click.ro.

„Upwelling este un proces oceanografic prin care apa rece din straturile mai adânci ale mării urcă spre suprafață, în urma acțiunii vântului și a modificării curenților marini. Practic, vântul împinge apa de la suprafață spre larg, iar în locul ei este adusă apă mai rece și mai bogată în nutrienți din adânc”, au explicat meteorologii.

În astfel de situații, temperatura apei poate scădea rapid, chiar și cu câteva grade într-un interval scurt de timp, diferența fiind resimțită imediat de cei care intră în mare.

Specialiștii subliniază că fenomenul nu este unul neobișnuit și apare frecvent în sezonul cald, în special după perioade cu vânt susținut. Deși poate afecta confortul turiștilor, „upwelling”-ul are și un rol important în ecosistemul marin, deoarece aduce la suprafață apă bogată în nutrienți, favorizând dezvoltarea fitoplanctonului, baza lanțului trofic din Marea Neagră.

Fenomenul este temporar și local, iar odată cu schimbarea direcției vântului și a curenților marini, temperatura apei revine treptat la valorile obișnuite, potrivit sursei citate.

Sursă
omniapres
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