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economedia
8 Iunie 2026, 08:14
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Turismul de pe litoral, sub presiune după explozia dronei din portul Constanța

Explozia dronei maritime în Portul Civil Constanţa de vineri a creat îngrijorări în rândul reprezentanților industriei ospitalității de pe litoral.

Turismul de pe litoral, sub presiune după explozia dronei din portul Constanța.
Turismul de pe litoral, sub presiune după explozia dronei din portul Constanța.

Despre acest lucru a declarat președinta asociației RESTO Constanța și vicepreședinta Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, Corina Martin, informează economedia.ro.

Antreprenorii se tem că astfel de incidente se pot repeta și pot afecta negativ cererea pentru servicii turistice, care oricum suferă din cauza scăderii puterii de cumpărare a populației.

Martin a precizat însă că incidentul nu a determinat evacuări de turişti din hoteluri, ci numai evacuări de câteva minute a turiştilor de pe plaje și că cei din HoReCa își continuă activitatea.

Ea a menționat că reprezentanții industriei hoteliere și de restaurante sunt îngrijorați de posibila influență a unor astfel de incidente asupra sezonului turistic. Potrivit ei, atât antreprenorii, cât și turiștii care și-au rezervat deja vacanța pe litoral sau doar plănuiesc o călătorie, se întreabă dacă astfel de cazuri se pot repeta.

Totodată, Martin a făcut apel să nu se dramatizeze situația.

„Orice persoană înțelege că astfel de incidente pot avea loc oriunde și oricând. Dar asta nu înseamnă că trebuie să oprim viața obișnuită, să renunțăm la planurile de familie sau să anulăm vacanța”, a declarat ea.

Reprezentanta industriei turistice a subliniat că în România nu este stare de război și și-a exprimat încrederea în autoritățile responsabile de siguranța cetățenilor și prevenirea unor astfel de amenințări.

Potrivit acesteia, întreprinderile din domeniul ospitalității continuă să funcționeze în regim normal, în ciuda situației economice dificile.

„Continuăm activitatea ca antreprenori responsabili. Trebuie să susținem afacerile, să plătim salariile angajaților, chiria și taxele. În același timp, ne confruntăm deja cu o scădere serioasă a puterii de cumpărare a populației și a consumului. Vacanțele și călătoriile devin adesea primele cheltuieli de care familiile sunt dispuse să renunțe”, a remarcat Corina Martin.

Reamintim că dimineața zilei de 6 iunie, în portul civil Constanța a explodat o dronă maritimă. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Sursă
economedia
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