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eurointegration.com.ua logoeurointegration
8 Iunie 2026, 20:45
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Turcia neagă că ar fi urmărit aeronavele care transportau miniștri din UE

Luni, Turcia a respins acuzațiile că avioanele sale de vânătoare ar fi urmărit aeronavele în care se aflau ministrul Apărării al Greciei, Nikos Dendias, și miniștri europeni, calificând aceste acuzații drept „complet false”.

Turcia neagă că ar fi urmărit aeronavele care transportau miniștri din UE.
Turcia neagă că ar fi urmărit aeronavele care transportau miniștri din UE.

Într-un comunicat, Biroul pentru Comunicații al Turciei a anunțat că pe 7 iunie două avioane de vânătoare F-16 turcești au fost ridicate în aer de pe teritoriul Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN) după ce patru din cele șase avioane care zburau între Grecia și administrația greco-cipriotă au intrat în spațiul aerian al RTCN, transmite eurointegration.com.ua, citând turkiyetoday.com.

Potrivit Biroului, avioanele F-16 se aflau în RTCN în stare de alertă de luptă și au fost mobilizate imediat ca măsură preventivă.

Conform declarației, avioanele turcești și-au îndeplinit misiunea integral în limitele spațiului aerian al RTCN și nu au urmărit avionul pe care se aflau oficialii.

Biroul pentru Comunicații a declarat că avioanele de vânătoare turcești nu au intrat în spațiul aerian al părții grecești a Ciprului în timpul operațiunii.

„Avioanele și-au îndeplinit sarcina în limitele spațiului aerian al RTCN, nu au încălcat spațiul aerian al Administrației greco-cipriote și nu au împiedicat avioanele menționate”, se arată în declarație.

Biroul a menționat că relatările despre presupusa urmărire a avioanelor de către avioanele de vânătoare turcești, pe care se aflau Dendias și miniștri europeni, au fost răspândite de unele mass-media, iar ulterior – pe rețelele sociale.

De asemenea, a respins afirmațiile că avioanele turcești ar fi încălcat spațiul aerian al Greciei.

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