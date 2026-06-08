Turcia neagă că ar fi urmărit aeronavele care transportau miniștri din UE.

Într-un comunicat, Biroul pentru Comunicații al Turciei a anunțat că pe 7 iunie două avioane de vânătoare F-16 turcești au fost ridicate în aer de pe teritoriul Republicii Turce a Ciprului de Nord (RTCN) după ce patru din cele șase avioane care zburau între Grecia și administrația greco-cipriotă au intrat în spațiul aerian al RTCN, transmite eurointegration.com.ua, citând turkiyetoday.com.

Potrivit Biroului, avioanele F-16 se aflau în RTCN în stare de alertă de luptă și au fost mobilizate imediat ca măsură preventivă.

Conform declarației, avioanele turcești și-au îndeplinit misiunea integral în limitele spațiului aerian al RTCN și nu au urmărit avionul pe care se aflau oficialii.

Biroul pentru Comunicații a declarat că avioanele de vânătoare turcești nu au intrat în spațiul aerian al părții grecești a Ciprului în timpul operațiunii.

„Avioanele și-au îndeplinit sarcina în limitele spațiului aerian al RTCN, nu au încălcat spațiul aerian al Administrației greco-cipriote și nu au împiedicat avioanele menționate”, se arată în declarație.

Biroul a menționat că relatările despre presupusa urmărire a avioanelor de către avioanele de vânătoare turcești, pe care se aflau Dendias și miniștri europeni, au fost răspândite de unele mass-media, iar ulterior – pe rețelele sociale.

De asemenea, a respins afirmațiile că avioanele turcești ar fi încălcat spațiul aerian al Greciei.