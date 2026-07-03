Turcia își deschide propriul „Pentagon”: Sediul Ay Yıldız va fi prezentat participanților la summitul NATO.

Turcia se pregătește să prezinte noul stat major unificat Ay Yıldız — „Semiluna și steaua” — simbol al unui sistem militar mai centralizat și mai tehnologizat.

În imensul complex din Ankara vor fi găzduite Ministerul Apărării Naționale, Statul Major General și comandamentele forțelor terestre, navale și aeriene.

În presa turcă, complexul este deja comparat cu propriul „Pentagon”. Comparația este condiționată, dar clară: Ankara încearcă să reunească principalele organe de conducere militară sub un singur acoperiș pentru a accelera coordonarea, schimbul de informații și luarea deciziilor în situații de criză.

Ministerul Apărării Naționale al Turciei a anunțat încă din 2021 că proiectul Ay Yıldız trebuie să unească structurile disparate ale statului major, multe dintre ele aflate în clădiri vechi și în diferite părți ale orașului. Lucrările de construcție au început pe 30 august 2021, cu participarea lui Recep Tayyip Erdogan. Informația a fost transmisă de Ministerul Apărării al Turciei.

Numele complexului face referire la semiluna și steaua de pe drapelul turcesc. Acest simbol este reflectat și în conceptul arhitectural al obiectivului: părțile separate ale complexului formează figuri care amintesc de semilună și stea.

Potrivit mass-mediei de stat turce, Ay Yıldız este creat ca un centru unic de conducere strategică. Aici vor activa conducerea politică a apărării, Statul Major General și statele majore ale principalelor ramuri ale forțelor armate. Acest lucru ar trebui să reducă dependența de clădirile departamentale disparate și să accelereze planificarea comună.

Autoritățile turce subliniază că complexul va fi echipat cu sisteme moderne de comunicații, protecție cibernetică, management și securitate. Totodată, o parte din caracteristicile tehnice nu sunt dezvăluite, militarii preferând transparența doar până în momentul în care este vorba despre cabluri, buncăre și canale de comunicație.