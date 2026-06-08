Turcia discută modificarea sistemului „all inclusive”.

Hotelierul din Bodrum, Ismail Karagül, a subliniat că nu este vorba despre o renunțare completă la concept. Potrivit acestuia, reprezentanții industriei analizează diverse opțiuni de modernizare a modelului actual, inclusiv pachete de servicii mai flexibile și extinderea posibilităților pentru turiști în afara hotelurilor, informează gazeta.ru

Potrivit hotelierului, afacerea hotelieră este nevoită să caute soluții noi din cauza creșterii costurilor. În același timp, este necesar să se țină cont de așteptările turiștilor, a remarcat Karagül. El a adăugat că încă nu s-au luat decizii finale, iar discuțiile din industrie vizează creșterea competitivității turismului turcesc în contextul creșterii popularității altor destinații mediteraneene.

Anterior, președintele Asociației micilor hotelieri din Turcia, Ertan Ustaoglu, a declarat că sistemul „all inclusive” din hoteluri a dus la faptul că turiștii aproape că nu ies din hoteluri și mănâncă constant. Ustaoglu consideră că un astfel de comportament al turiștilor nu doar că afectează sănătatea acestora, creând riscuri de obezitate, dar împiedică și valorificarea deplină a potențialului turistic al țării. El a propus o concepție alternativă de organizare a alimentației în marile hoteluri — de exemplu, deschiderea mai multor restaurante mici.