Turcia a pronunțat sentința în cazul morții unei familii din Hamburg, otrăvită cu substanțe chimice.

Instanța din Istanbul a condamnat la pedepse îndelungate patru persoane implicate în cazul decesului unei familii din Hamburg, care s-a intoxicat cu insecticide în timpul vacanței în Turcia.

Proprietarul hotelului a primit 13 ani și 4 luni de închisoare, proprietarul firmei de combatere a dăunătorilor și fiul său — câte 18 ani, iar un angajat al acestei firme — 12 ani și 2 luni. Doi angajați de la recepția hotelului au fost achitați, transmite bild.de.

Tragedia a avut loc în noiembrie 2025. Tatăl, mama și doi copii mici au ajuns la spital cu greață și vărsături, după care au decedat. Inițial, autoritățile au presupus o intoxicație alimentară, însă expertiza a arătat că motivul a fost tratamentul hotelului cu un insecticid.

Instanța a calificat evenimentul drept „provocarea conștientă a morții prin neglijență”. Avocatul familiei a cerut pedeapsa pentru omor intenționat, iar apărarea acuzaților a solicitat achitarea.

Fratele tatălui decedat a declarat pentru Deutsche Presse-Agentur că consideră 18 ani „o pedeapsă justă”. Sentința nu este definitivă, condamnații o pot contesta.