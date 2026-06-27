theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bild
27 Iunie 2026, 09:24
28
Copiază linkul
Link copiat

Turcia a pronunțat sentința în cazul morții unei familii din Hamburg, otrăvită cu substanțe chimice

Instanța din Istanbul a condamnat la pedepse îndelungate patru persoane implicate în cazul decesului unei familii din Hamburg, care s-a intoxicat cu insecticide în timpul vacanței în Turcia.

Turcia a pronunțat sentința în cazul morții unei familii din Hamburg, otrăvită cu substanțe chimice.
Turcia a pronunțat sentința în cazul morții unei familii din Hamburg, otrăvită cu substanțe chimice.

Proprietarul hotelului a primit 13 ani și 4 luni de închisoare, proprietarul firmei de combatere a dăunătorilor și fiul său — câte 18 ani, iar un angajat al acestei firme — 12 ani și 2 luni. Doi angajați de la recepția hotelului au fost achitați, transmite bild.de.

Tragedia a avut loc în noiembrie 2025. Tatăl, mama și doi copii mici au ajuns la spital cu greață și vărsături, după care au decedat. Inițial, autoritățile au presupus o intoxicație alimentară, însă expertiza a arătat că motivul a fost tratamentul hotelului cu un insecticid.

Instanța a calificat evenimentul drept „provocarea conștientă a morții prin neglijență”. Avocatul familiei a cerut pedeapsa pentru omor intenționat, iar apărarea acuzaților a solicitat achitarea.

Fratele tatălui decedat a declarat pentru Deutsche Presse-Agentur că consideră 18 ani „o pedeapsă justă”. Sentința nu este definitivă, condamnații o pot contesta.

Sursă
bild
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici